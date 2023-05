Emeğin bayramı 1 Mayıs: 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili resimli mesajlar

"İşçi Sınıfımızın ve her dilden, her renkten, her inançtan Dünya işçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!"

"İşçi sınıfının insanlığa karşı hiçbir borcu yoktur. İnsanlık ona borçludur."İşçi, Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

"Her zaman yardımlaşma ve dayanışma içerisinde emeğiyle, alın teriyle hayatımıza değer katan, emekçilerimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

"Akıl ve alın teri ile çalışarak, üreterek ülkemizin geleceğine katkı sağlayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."