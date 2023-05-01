Emeğin bayramı 1 Mayıs: 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili resimli mesajlar

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, çeşitli mecralar üzerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü temalı mesajlarını dile getiriyor.
"Mutlu İşçi Bayramı! Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmeye yönelik sıkı çalışmanız ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."
"Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve keyifli bir İşçi Bayramı geçirmeniz dileğiyle."
"Dışarıdaki tüm çalışkan insanlara buradan... Mutlu İşçi Bayramı!"
"Ülkemizi güzelleştiren tüm emekçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun!"
"Yorulmak bilmeyen çabalarınız ve işinize olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. İşçi Bayramı kutlu olsun!"
"Dışarıdaki tüm işçilere, siz toplumumuzun bel kemiğisiniz. Bayramınız kutlu olsun!"
"Bu ülkeyi büyük yapan tüm çalışkan erkek ve kadınların İşçi Bayramı kutlu olsun! Bağlılığınız ve bağlılığınız gerçekten takdire şayan."
"Bugün, işçilerin başarılarını ve topluma yaptıkları katkıları kutluyoruz. Mutlu İşçi Bayramı!"
"Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. "
"Aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."
"Bugün, her gün sıkı çalışan emekçilerin yüksek ruhlarını takdir ettiğimiz gün. Hepimizin İşçi Bayramı kutlu olsun."
"İşçi Sınıfımızın ve her dilden, her renkten, her inançtan Dünya işçi sınıfının uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!"
"İşçi sınıfının insanlığa karşı hiçbir borcu yoktur. İnsanlık ona borçludur."İşçi, Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"Her zaman yardımlaşma ve dayanışma içerisinde emeğiyle, alın teriyle hayatımıza değer katan, emekçilerimizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"Akıl ve alın teri ile çalışarak, üreterek ülkemizin geleceğine katkı sağlayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."