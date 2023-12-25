Emekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme: 730 günlük süre uzatılıyor
Yurt dışından emekli olup, Türkiye’ye yabancı plakalı araç getirmek isteyen gurbetçi emeklileri ilgilendiren bir düzenleme hayata geçiyor. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin araçları, Türkiye’de 730 güne kadar kalabiliyor. Bu sürenin uzatılmasına karar verildi. Yapılacak düzenlemeyle bu süre 4 yıla çıkacak.
Yurt dışından emekli vatandaşların, geçici olarak Türkiye’ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının, Türkiye’de kalabileceği süreye ilişkin düzenlemeye gidiliyor.Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, halihazırda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (yurt dışından emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabiliyor.