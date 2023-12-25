Emekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme: 730 günlük süre uzatılıyor

BÜYÜK BRİTANYA’DAN GELENLER DE YARARLANABİLECEK

Diğer taraftan, gerekli şartları sağlamadan Türkiye’ye taşıtlarıyla giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde yerleşik kişilere tanınan bir aylık süreden, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucu bu ülkede yerleşik kişiler faydalanamıyor.

Bu nedenle karara Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı da eklenecek.