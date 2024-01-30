Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.



15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.



17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.