Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” açıklamasını yaptı. Böylece memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu. İşte, SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi hakkında bilgiler...

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor - 2

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve bu hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor - 3

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.


Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor - 4

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

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