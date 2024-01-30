Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” açıklamasını yaptı. Böylece memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu. İşte, SSK Bağkur emekli maaş farkı ödemesi hakkında bilgiler...