Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklilerin gözü bu sorunun cevabında
Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerde gündemde yer alıyor. 29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde, milyonlarca emekli için de ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal medyada gündemde. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?
1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündemde. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia edildi. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemesi yapılıyor. İşte, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi hakkında son bilgiler...