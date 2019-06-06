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Eminönü'de insan seli

DHA

Eminönü'de bayramın üçüncü günü cadde ve sokaklar doldu taştı.

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    Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler kendilerini üçüncü gün de sokaklara attı.
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    İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.
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    İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı.
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    Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.
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