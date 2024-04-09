Eminönü'nde bayram yoğunluğu: Alışverişe koçuyla geldi
Ramazan Bayramı öncesi alışveriş telaşının yaşandığı Eminönü'ne gelen bir vatandaşın yanında gezdirdiği "Dadaş" isimli koç ilgi odağı oldu. Kalabalığın içindeki koçu gören vatandaşlar şaşkına dönerken, kimisi ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Eminönü'ndeki bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi.
Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı.