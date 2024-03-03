Emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi: 2024 emlak vergisi ne zaman ödenecek?
Ev sahiplerini ilgilediren emlak vergisi ödemelerinde tarih araştırmaları hız kazandı. Yıl içinde iki taksitle ödenen emlak vergilerinin ilki için ev sahipleri tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Peki, emlak vergisi ilk taksiti ne zaman ödenecek?
2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesi için zaman geldi çattı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem arz etmekte. İşte, 2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi...