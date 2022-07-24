"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" düzenlendi. Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 28 yaşındaki Gülten Abasız ile Ayten Keskin, "12 yaş altı" kategorisinde ise 3 yaşındaki Yavuz Ali ve Ebubekir Işık, jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 24.07.2022 - 04:06

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 1

'nun Ünye ilçesinde, " 6. En Benzer İkizler Yarışması" düzenlendi.

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 2

Ünye Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen, "21. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 3

Festival etkinlikleri çerçevesinde, "12 yaş üstü" ve "12 yaş altı" kategorilerinde 30 ikizin katıldığı " 6. En Benzer İkizler Yarışması" da gerçekleştirildi.

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 4

Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 28 yaşındaki Gülten Abasız ile Ayten Keskin, "12 yaş altı" kategorisinde ise 3 yaşındaki Yavuz Ali ve Ebubekir Işık, jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 5

Protokol üyeleri, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi.

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 6

Festival, çeşitli ekinliklerin ardından yarın sona erecek.

"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 7
"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 8
"En Benzer Türkiye İkizler Yarışması" düzenlendi - 9

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