İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 17 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece ve daha birçok ilçede planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Mayıs 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 10 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
Programa göre, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;