İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ kesinti programı)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 10 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



Programa göre, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri, Şişli, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;