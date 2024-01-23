En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha!

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermişti. Bu gelişme ile artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti. Şimdi ise emekilere bir ek zam daha yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha! - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını en son kabine toplantısının ardından açıklamıştı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün bir ek zam haberi daha geldi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeyi açıkladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha! - 2

EMEKLİLERE EK ZAMMI BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

Çalışma Bakanı Işıkhan, "Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha! - 3

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha! - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli olmuştu.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha! - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.

En düşük emekli maaş oranına dair yeni bir bilgi yok. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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