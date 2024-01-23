En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı? Emeklilere bir ek zam daha!
TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermişti. Bu gelişme ile artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti. Şimdi ise emekilere bir ek zam daha yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşına ne kadar ek zam yapıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını en son kabine toplantısının ardından açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Bugün bir ek zam haberi daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeyi açıkladı.