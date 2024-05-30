En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajları: Hayırlı cuma mesajlarına alternatifler 2024 cuma mesajları
Cuma mesajları paylaşımları bir gece önceden itibaren başladı. Bu mübarek günü karşılamanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletiyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte cuma mesajları örnekleri de farklılaştı ve çoğaldı. İşte sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları örnekleri...
Mayıs ayını nerede ise geride bırakan vatandaşlar bu ayın son cuma gününün manevi atmosferini yaşamaya devam ediyor. Haftanın cuma günününe özel, WhatsApp veya sosyal medya platformlarından paylaşım yapmak isteyenler adına en çok beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...