Endometriozis (çikolata kisti) nedir, belirtileri neler? Endometriozis hastalığının nedenleri
Mart ayı endometriozis hastalığı farkındalık ayı olarak kabul edilmiştir. Peki, endometriozis (çikolata kisti) nedir, belirtileri neler? İşte endometriozis hastalığının belirtileri ve nedenleri...
Endometriozis üreme çağındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Hastalık adını rahimin iç tabakasını döşeyen tabaka anlamına gelen ve her ay adet döneminde kalınlaşıp dökülen ''endometrium'' dan almaktadır. Endometriozis'te normal olarak rahim iç tabakasında bulunması gereken endometrium'a benzeyen doku rahim dışında vücudun diğer bölgelerinde de bulunmaktadır. Rahim dışındaki bu endometriozis odakları ağrı, kısırlık ve diğer bazı sorunlara neden olabilmektedir.