Engelli araç limiti ne kadar oldu? İşte 2024 güncel engelli araç limiti
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerilerini açıklamasıyla birlikte 2024 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. Peki, engelli araç limiti ne kadar oldu?
Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu. Buna göre, engellilerin araç alımında 2024 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti 1 milyon 4 bin 200 TL'den 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek. İşte, konuya dair aytıntılar...