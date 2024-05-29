Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Halil İbrahim Kalkan’ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede, aralarındaki görüşmesini hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından paylaşan Engin Polat’ın 9 yıla kadar hapsi istendi.

Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi - 1

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’la birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan eşi Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

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Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi - 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki olarak Halil İbrahim Kalkan, şüpheli olarak ise Engin Polat yer aldı.

Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi - 3

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KAYIT ALTINA ALDI

İddianamede müşteki Kalkan’ın şüpheli Engin Polat’a ulaşmak amacıyla iş yerini aradığı ve iş yerinde bulunan çalışanlara Polat’ı sorduğu belirtildi.

Telefon görüşmesinin, telefon numarası görülecek şekilde Polat’ın çalışanları tarafından kayıt altına alındığı da iddianamede belirtildi.
Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi - 4

"NUMARASI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE PAYLAŞTI"

Engin Polat’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı da aktarılan iddianamede, “Olayla ilgili savunması alınan şüpheli suçlamayı kabul etmiştir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Engin Polat’ın müşteki ile kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek ve müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşmak suretiyle üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi - 5

İddianamede Engin Polat’ın haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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