Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi

"NUMARASI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE PAYLAŞTI"

Engin Polat’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı da aktarılan iddianamede, “Olayla ilgili savunması alınan şüpheli suçlamayı kabul etmiştir. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Engin Polat’ın müşteki ile kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek ve müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşmak suretiyle üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.