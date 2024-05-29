Engin Polat hakkında yeni dava: Sosyal medyadaki paylaşıma 9 yıl hapis istemi
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Halil İbrahim Kalkan’ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede, aralarındaki görüşmesini hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından paylaşan Engin Polat’ın 9 yıla kadar hapsi istendi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’la birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan eşi Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.