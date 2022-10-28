Eniştesi de ''Tosuncuk'' gibi çıktı

Şüphelileri bir süre takip eden polis, çete liderinin kamuoyunda ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın eniştesi ve kuzeni olan Erol A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin fark edilmemek için bilinen kargo şirketlerinin amblemlerini kullanarak kendilerine kurye süsü verdiklerini tesit etti.