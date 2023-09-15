Enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Vatin bebek felçli annesiyle hayata yeniden başladı
Kahramanmaraş merkezli depremin yıktığı Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan, sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntülerle gündem olan o dönem 3,5 aylık "Mucize bebek" Vatin, annesi Yasemin Begdas ile birlikte Kayseri'de akrabalarının yanında yaşamaya başladı. Beton yığınlarının altından çıkarıldıktan sonra yatağa mahkum olan Yasemin Begdas, eşi ve iki oğlunun vefat ettiğini dile getirdi.
6 Şubat'taki deprem felaketinde 128 saat sonra enkazdan kurtarılan mucize bebek, umudun simgesi olmuştu. Babası ve iki ağabeyi ölen, annesi ise yatağa mahkum olan Vatin isimli bebek, bugün 10 aylık.