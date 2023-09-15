Enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Vatin bebek felçli annesiyle hayata yeniden başladı

"ANNE VE BABAMLA BULUŞMAK İSTİYORUM"

Deprem sonrası yatağa mahkum olduğu için bakıma muhtaç olduğunu anlatan Begdas, "Anne ve babamın Suriye'den çıkıp buraya gelmesini istiyorum. En yakın 2 akrabam olan anne ve babamı hiç görmedim. Sağlık durumumdan dolayı da onları yanımda görmek istiyorum. Vatin için, süt, çocuk bezi ve pansuman malzemeleri istiyorum. Yaşadığım evin kirası çok pahalı. Akrabalarımın yanında kalıyorum ve evde çalışan sadece bir kişi var o yüzden çok zorlanıyoruz. Bu konuda da destek bekliyorum. Ayrıca fizik tedavi görmem gerekiyor." diye konuştu.