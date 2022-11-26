Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Erdal Sakız cinayeti soruşturmasında, aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 1

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde, 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız (43) için ailesinin ihbarı üzerine aranma çalışması başlatıldı.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 2

Çalışmaların 10'uncu gününde Erdal Sakız'ın cansız bedeni otomobilinde bulundu.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 3

Yapılan ilk incelemelerde Erdal Sakız'ın baş ve göğüs kısmında mermi olduğu, ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edildi. Erdal Sakız'ın cenazesi otopsisinin ardından toprağa verildi.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 4

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 5

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde olayın ardından Kurudere Mahallesi'nde fındık tüccarı Ersin Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirerek çalışma yürüttü.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 6

3 YAKINI TUTUKLANDI

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan Erdal Sakız'ın oğlu T.S, eşi N.S. ve ilişki yaşadığı öğrenilen N.B., kuzeni E.S., yeğeni R.S. serbest bırakıldı. Aralarında para meselesi oldukları öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 7

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞLERDİ

Olayla ilgili ilk itiraf Ersin Koç'un kızından gelmişti. Ersin Koç'un kızıyla ilgili yapılan görüşmede, "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu?" dediği öğrenilmişti.

Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Aynı aileden 3 tutuklama - 8

İlk itiraftan sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden gelmiş, olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladığı ortaya çıkmıştı.

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