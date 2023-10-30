Ergene Nehri'nde tehlike çanları: Kirlilik 4'üncü dereceye çıktı
Trakya'da sık sık kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri'nde çevre endüstriyel analiz incelemesi yapıldı. Nehrin suyu 4'üncü derece kirli çıktı. Uzmanlar ise kimyasal oksijen ihtiyacı, azot, fosfor yükleri açısından nehrin o bölgesinde kirliliğin arttığını ve en kirli su kalitesine düştüğünü belirtti.
Yıldız Dağları'ndan doğup 283 kilometre yol katederek Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor.