Eris varyantı Türkiye'de | Yeniden kapanma olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıkladıktan sonra "Eris varyantı Türkiye'de yeniden kısıtlamalara sebep olur mu?" sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, varyantın Türkiye'de görülmesinin kaçınılmaz olduğunu, 65 yaş üstü vatandaşların kapalı ortamlarda mutlaka maske takarak korunması gerektiğini, kapanmaların ve pandemideki gibi kısıtlama tedbirlerini ise beklemediklerini dile getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19’un yeni varyantı Eris’in Türkiye'de tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar yeni önlemler alınıp alınmayacağı ve varyantın, geçen dönemde yaşanan pandemideki gibi hayatı olumsuz etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.