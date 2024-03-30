Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir?
Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Erzincan Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Erzincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Erzincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Erzincan yerel seçim sonuçları..
ERZİNCAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanlığını 32.036 alınan oy ve %42.36 oy oranı ile MHP adayı Bekir Aksun kazanmıştır.
Erzincan Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 5
- MHP 4