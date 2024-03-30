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Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir?

Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Erzincan Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Erzincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Erzincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Erzincan yerel seçim sonuçları..

Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir? - 1

ERZİNCAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanlığını 32.036 alınan oy ve %42.36 oy oranı ile MHP adayı Bekir Aksun kazanmıştır.

Erzincan Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 5
  • MHP 4

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir? - 2

ERZİNCAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Erzincan Belediyesi Başkanı Bekir Aksun Kimdir?


1967 yılında Erzincan’da doğan Bekir Aksun, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan Üzümlü ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulunu 1987 yılında tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. Milliyetçi Hareket Partisinde Erzincan MHP Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan MHP Basın Danışmanlığı, MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, Erzincan MHP İl Başkan Vekilliği, Erzincan MHP İl Başkanlığı, MHP Üst Kurul Delegeliği, 2018 Genel Seçimlerinde MHP Erzincan Milletvekili Adayı olan ve mevcut olarak MHP Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aksun evli ve 3 çocuk babasıdır.
Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir? - 3

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir? - 4

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