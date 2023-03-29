imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu

Erzincan’da etkili olan kuvvetli rüzgar caminin minaresini devirdi, apartman ve bazı kamu binalarının çatılarını uçurdu, park halindeki araçlar zarar gördü.

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 1

Meteorolojinin kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Erzincan’da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 2

Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesinde bulunan Akşemsettin Camisinin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi. Camide sabah namazını kılan vatandaşların kısa bir süre önce çıkması faciayı önledi.

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 3

Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz, “Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 0 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah’tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar” dedi.

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 4

Kuvvetli rüzgar Erzincan şehir merkezinde birçok apartman ve Erzincan Ortaokulu ile yapımı devam eden Öğretmenevinin çatısını uçurdu. Park halindeki araçlar zarar görürken bir noktada da istinat duvarı çöktü.

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 5

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tehlike oluşturacak yerleri güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı. Fırtına, Erzincan genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.

Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 6
Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 7
Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 8
Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 9
Erzincan’da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu - 10
DAHA FAZLA GÖSTER