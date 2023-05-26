Erzincan'da saf altın sayfalı kitap ele geçirildi

Erzincan'da tarihi eser olduğu değerlendiren İbranice yazıları olan 14 sayfadan oluşan 24 ayar altın kitap ele geçirildi.

Erzincan'da saf altın sayfalı kitap ele geçirildi - 1

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda tarihi eser niteliğindeki bir kitabın 4 kişi tarafından satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzincan'da saf altın sayfalı kitap ele geçirildi - 2

Teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe ve köylerinde yapılan operasyon kapsamında Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, 165 gram ağırlığında ve 14 sayfadan oluşan bir kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Erzincan'da saf altın sayfalı kitap ele geçirildi - 3

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzincan'da saf altın sayfalı kitap ele geçirildi - 4
Erzincan'da saf altın sayfalı kitap ele geçirildi - 5
DAHA FAZLA GÖSTER