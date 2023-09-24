Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı)
Erzurum’da kumar bağımlılığı olduğu iddia edilen Turgut Y., eşi Bahar Y. ve 3 çocuğunu rehin aldı. Bahar Y. ve üç çocuk, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi, eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı.
Olay, dün gece Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. 3 çocuk babası Turgut Y., iddiaya göre, kumar parası yüzünden eşi Bahar Y. ile tartıştı.Turgut Y. eşi ile çocukları Züleyha (3), Uğur (5) Mehmet Y.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evdeki sesler üzerine komşular polisi arayarak ihbarda bulundu.