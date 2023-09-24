Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı)

Erzurum’da kumar bağımlılığı olduğu iddia edilen Turgut Y., eşi Bahar Y. ve 3 çocuğunu rehin aldı. Bahar Y. ve üç çocuk, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 1

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi, eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Olay, dün gece Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. 3 çocuk babası Turgut Y., iddiaya göre, kumar parası yüzünden eşi Bahar Y. ile tartıştı.

Turgut Y. eşi ile çocukları Züleyha (3), Uğur (5) Mehmet Y.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evdeki sesler üzerine komşular polisi arayarak ihbarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 2

Olay yerine gelen polis ekipler Turgut Y.’nin eşini ve çocuklarını rehin aldığını gördü.

Mahalleye ambulans, itfaiye ile özel harekat timleri sevk edildi.

Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 3

Polisin “Teslim ol” çağrısı üzerine Turgut Y., “Babam gelsin namus sözü veriyorum kapıyı açacağım” dedi.

Baba Fevziye Y. polis ekipleri tarafından getirildi. Turgut Y. buna rağmen kapıyı açmadı.
Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 4

İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri, Turgut Y.’nin evinin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri de aynı anda merdivenle evin penceresine çıkıp açmaya çalıştı.

Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 5

Bu sırada içeri giren polis, kadın ve 3 çocuğunu kurtardı.

Binadan dışarı çıkarılan anne ve çocukları ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 6

Yüzüne biber gazı sıkılan Turgut Y. ifadesi alınmak üzere polis aracı ile polis merkezine götürüldü.

Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 7
Erzurum’da rehine operasyonu (Eşi ve 3 çocuğunu rehin aldı) - 8
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