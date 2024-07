“KURUMLAR BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay ise, “Şiddetli yağan yağmur sonrası mahallemizde bulunan okul, okul lojmanı, sağlık ocağı, evler, arabalar, yollar, bahçeler her taraf çamurla doldu. Yağış sonrası AFAD, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Oltu ve komşu belediyeler, Kızılay hepsi buraya geldi. gece boyu çalışmalarına devam ediyorlar. Kaymakamımız burada. Oltu Belediye Başkanımız burada. Onlar da bize her türlü zararımızın karşılanacağını söylediler. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybımızı da devletimiz karşılayacaklarını söylediler. Biz de onların hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.