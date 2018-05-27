Erzurum'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldü, 2'si polis, 14 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin TOMA ile müdahale ettiği kavgada bazı araçlara kurşun isabet etti
-
1Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldü, 2'si polis, 14 kişi yaralandı.
-
2Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.
-
3Söz konusu aileden yaklaşık 150 kişinin taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etti.
-
4Kavgada, biri silahla 2 polis, biri de çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
-
5Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
-
6Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
-
7Gerilimin sürdüğü mahallede polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.
-
8