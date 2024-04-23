Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu

1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanmaya devam ederken bu yıl da resmi törenler ve etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İşte yurttan renkli 23 Nisan manzaraları...

Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 2

23 Nisan dolayısıyla aileler çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 3

Yurdun her yanında törenler düzenlenirken öğrenciler halk oyunları ve cimnastik gösterilerini sunuyor.

Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 4

Bakanlar, belediye başkanları ve siyasiler ise koltuklarını bir günlüğüne çocuklara devretti.

Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 5

İşte yurttan 23 Nisan manzaraları...

Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 6
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 7
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 8
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 9
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 10
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 11
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 12
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 13
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 14
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 15
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 16
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 17
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 18
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 19
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 20
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 21
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 22
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 23
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 24
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 25
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 26
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 27
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 28
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 29
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 30
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 31
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 32
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 33
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 34
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 35
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 36
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 37
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 38
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 39
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 40
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 41
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 42
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 43
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 44
Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu - 45
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