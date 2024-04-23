Esaretten özgürlüğe: Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu
1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanmaya devam ederken bu yıl da resmi törenler ve etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İşte yurttan renkli 23 Nisan manzaraları...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.