Esenler’de iş yerine rastgele ateş açıldı

İstanbul Esenler’de 3 kişi, bir iş yerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. İş yeri çalışanları korku içinde yere yatarken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak Y.D. isimli kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Esenler’de iş yerine rastgele ateş açıldı - 1

İstanbul’da bir iş yerine gelen 3 kişi etrafa rastgele ateş açtı.

Olay, 16 Eylül Cumartesi günü Esenler’de meydana geldi.

Şüpheli 3 kişi, yabacı uyrukluların işlettiği iş yerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. İş yeri çalışanları korku içerisinde yere yatarlen şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Esenler’de iş yerine rastgele ateş açıldı - 2

Olayın ardından polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerden Y.D’yi, kullandığı silahla birlikte yakalarken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Esenler’de iş yerine rastgele ateş açıldı - 3

Öte yandan yakalanan Z.D. hakkında “Uyuşturucu, kumar ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından" çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Esenler’de iş yerine rastgele ateş açıldı - 4
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