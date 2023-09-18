Esenler’de iş yerine rastgele ateş açıldı
İstanbul Esenler’de 3 kişi, bir iş yerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. İş yeri çalışanları korku içinde yere yatarken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak Y.D. isimli kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
İstanbul’da bir iş yerine gelen 3 kişi etrafa rastgele ateş açtı.
Olay, 16 Eylül Cumartesi günü Esenler’de meydana geldi.Şüpheli 3 kişi, yabacı uyrukluların işlettiği iş yerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. İş yeri çalışanları korku içerisinde yere yatarlen şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.