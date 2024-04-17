Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?)
İstanbul Esenyurt bir kez daha kurşunlama olayıyla gündemde… İlçede faaliyet gösteren bir otel, bir haftada ikinci kez kurşunlandı. İlçede geçen hafta da bir iş yeri ve sahibinin evi Dalton Çetesi olarak bilinen grup tarafından kurşunlanmıştı. Polis olaylar arasında bir ilişki olup olmadığını araştırıyor.
İstanbul Esenyurt’ta aynı otel bir haftada ikinci kez kurşunlandı.Olay, Fatih Mahallesi’ndeki Bahçeyolu Caddesi’nde yaşandı.