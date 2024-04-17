Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?)

İstanbul Esenyurt bir kez daha kurşunlama olayıyla gündemde… İlçede faaliyet gösteren bir otel, bir haftada ikinci kez kurşunlandı. İlçede geçen hafta da bir iş yeri ve sahibinin evi Dalton Çetesi olarak bilinen grup tarafından kurşunlanmıştı. Polis olaylar arasında bir ilişki olup olmadığını araştırıyor.

Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?) - 1

İstanbul Esenyurt’ta aynı otel bir haftada ikinci kez kurşunlandı.

Olay, Fatih Mahallesi’ndeki Bahçeyolu Caddesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?) - 2

Sabah erken saatlerde motosikletli kasklı iki kişi tarafından bir otele art arda ateş edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı otelin bir hafta önce de kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.
Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?) - 3

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından çevrede delil çalışması yapıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?) - 4

SALDIRILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

Esenyurt’ta son haftalarda haftalarda yaşanan iş yeri kurşunlamaları dikkat çekiyor.

Dalton Çetesi olarak bilinen grup tarafından gerçekleşen saldırılarda, haraç istenen iş yerleri kurşunlanmıştı.
Esenyurt’ta bu defa otel kurşunlandı (İki saldırı arasında ilişki var mı?) - 5

Polisin son yaşanan olayın aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönündeki incelemesi sürüyor.

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