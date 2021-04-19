Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı

İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında tuvalete saklanan bir kişinin tuvalet kağıdını maske yaptığı görüldü. Mekan sahibi ve 9 kişiye ceza kesildi.

DHA 19.04.2021 - 09:40

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 1

İstanbul'da corona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor. 

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 2

Esenyurt'ta polis ekipleri, bir kıraathanenin kısıtlama saatinde açık  olduğu ihbarı aldı.

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 3

Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti. 

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 4

Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi.

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 5

Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 6

Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kağıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı.

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 7

Corona virüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 8
Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 9
Esenyurt'ta corona baskını: Tuvalet kağıdını maske yaptı - 10

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