Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası

Yapılan incelemenin ardından sürücü Aykur’a işaret ve levhalara uymamaktan 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ve 06 FH 0779 plakalı yarı römork, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.