Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası

İstanbul Esenyurt’ta yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda giden TIR sürücüsü gözaltına alındı. Harun Aykur isimli sürücüye, 10 bin 785 lira para cezası kesildi.

Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası - 1

Esenyurt’ta yaya güvenliğini tehlikeye düşüren TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, 21 Şubat Çarşamba günü Hadımköy Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Harun Aykur 34 KA 7690 plakalı TIR’la trafikte seyir halindeydi.

Trafiğin yoğunlaştığı noktada sürücü, yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda ilerlemeye başladı.

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Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası - 2

O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek inceleme başlattı.

Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası - 3

Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası - 4

Yapılan incelemenin ardından sürücü Aykur’a işaret ve levhalara uymamaktan 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ve 06 FH 0779 plakalı yarı römork, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.

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