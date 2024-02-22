Esenyurt’ta kaldırımdan giden TIR sürücüsüne para cezası
İstanbul Esenyurt’ta yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda giden TIR sürücüsü gözaltına alındı. Harun Aykur isimli sürücüye, 10 bin 785 lira para cezası kesildi.
Esenyurt’ta yaya güvenliğini tehlikeye düşüren TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Olay, 21 Şubat Çarşamba günü Hadımköy Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Harun Aykur 34 KA 7690 plakalı TIR’la trafikte seyir halindeydi.Trafiğin yoğunlaştığı noktada sürücü, yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda ilerlemeye başladı.