Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik”
İstanbul Esenyurt’ta yeni yapılan yoldaki kapanı fark etmeyen sürücülerin araçlarının lastikleri patladı. Kapanın bulunduğu yerde bir de lastikçi olması, sosyal medyada viral oldu. Lastikçi dükkanının sahibi, 4 günde yaklaşık 200 lastik değiştirdiklerini söyledi.
Esenyurt’ta yeni yapılan yola konulan kapan, kapanı fark etmeyen sürücülerin lastiklerini patlattı.Kapanın bulunduğu noktanın hemen yanı başında lastikçi bulunması, sosyal medyada viral oldu.