Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik”

İstanbul Esenyurt’ta yeni yapılan yoldaki kapanı fark etmeyen sürücülerin araçlarının lastikleri patladı. Kapanın bulunduğu yerde bir de lastikçi olması, sosyal medyada viral oldu. Lastikçi dükkanının sahibi, 4 günde yaklaşık 200 lastik değiştirdiklerini söyledi.

Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik” - 1

Esenyurt’ta yeni yapılan yola konulan kapan, kapanı fark etmeyen sürücülerin lastiklerini patlattı.

Kapanın bulunduğu noktanın hemen yanı başında lastikçi bulunması, sosyal medyada viral oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik” - 2

İlçeye bağlı Pınar Mahallesi 1569. Sokak’ta, yolun tek yöne verilmesiyle birlikte ters yöne gidişlerin engellenmesi amacıyla kapan yapıldı.

Ters yöne giden bazı sürücülerin kapanı fark etmeyerek üzerinden geçmesiyle araçların lastikleri patladı.
Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik” - 3

Bazı sürücüler ise sürekli kullandıkları yoldan geçmeye çalışırken kapanı son anda fark etti.

Kapanın bulunduğu sokaktaki esnaf da sürücüleri geçmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyor.
Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik” - 4

Ters yönden gelen bir sürücünün kapanı fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçtikten sonra lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik” - 5

“ELİMİZDEN GELDİKÇE UYARIYORUZ”

Kapanın konulduğu yerde lastikçi dükkânı bulunan Murat Tütün, kapanın 5 gün önce konuldığı bilgisini verdi.

Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik” - 6

Kapanı görmeyip, geçmeye çalışan sürücülerin mağdur olduğunu söyleyen Tütün, “Mümkün mertebe durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu, son iki gündür biraz daha azaldı.” dedi.

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