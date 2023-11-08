Esenyurt’taki lastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral oldu | “4 günde 200 lastik değiştirdik”

Kapanı görmeyip, geçmeye çalışan sürücülerin mağdur olduğunu söyleyen Tütün, “Mümkün mertebe durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu, son iki gündür biraz daha azaldı.” dedi.