Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası başladı: Öldürme kastımız yoktu

Tekel bayisinde gittiklerinde 3 kişinin olduğunu söyleyen Özer, "Yunus Emre içeri girince tavırlı, agresif cevaplar verince birde gözüyle arada silahına bakıyordu. Alkol bardağını gördüm. Ben kendisinin bize ateş edeceğini düşündüm. Sonra Yunus Emre’nin omzuna elimi koyarak babanı çağır dedim bana sert ve kinayeli cevap vererek elimi itekledi. O sırada silahı alıp bizi vuracaktı. Ben kendi ruhsatlı silahım vardı. Benim Yunus Emre’ye zarar verme isteğim yoktu. Orada tesadüfen elime geçen şişeyle kafasına vurdum ona engel olmak için. Yunus Emre’ye engel olamadım, silahını tutmasam beni vuracaktı. Yunus Emre yerde bir kaç kez ateş etti. İzlediğim görüntülerde Azat beni korumaya geliyor, Azat istese benim silahımı alıp vurabilirdi ama zarar vermek istemedi.Abim panikle ateş ediyor. Ben engel olmaya çalıştım dışarı çıktık." dedi.