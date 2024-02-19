Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası başladı: Öldürme kastımız yoktu
İstanbul Esenyurt'ta 7 ay önce iki kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili dava bugün başladı. Saldırıyla ilgili 4 sanık hakim karşısına çıktı. Olayı gerçekleştiren sanıklardan Tarık Özer ve Murat öldürme kastıyla gitmediklerini iddia etti. Tarık Özer, oğlunun ve kardeşinin vurulduğunu sandığı için ateş ettiğini öne sürerken Murat Özer de, "İddianamede kan gütmeden bahsedilmiş. Biz kan gütmedik. Olayda bizim mağdur olmamız gerekirken şimdi burdayız. Olay günü ayağım kırılsaydı oraya gitmeseydim." dedi.
Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi saldırısıyla ilgili 10 sanığın yargılanmasına başlandı. 7 ay önce gerçekleştirilen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin oğlu Yunus Emre Erzen ile dükkandaki arkadaşlarını ziyarete gelen 21 yaşındaki Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Saldırıda Yunus Emre Erzen'in kardeşi Yusuf Erzen ise yaralandı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duşmaya tutuksuz sanık Adem Kılıç, Ercan Topçu, Hüsamettin Ahmetoğlu, şikayetçi Cantürk Erzen ve taraf avukatları katıldı.