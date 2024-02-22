Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi

"UMUYORUZ Kİ İADESİ SAĞLANACAKTIR"

Konuyla ilgili şikayette bulunduklarını belirten Alper Sancaktar'ın avukatı, "Uluslararası çocuk kaçırmalarına ilişkin Lahey Sözleşmesi kapsamında, 2 çocuk kaçırıldı. Kanuna aykırı bir şekilde mutat meskenlerinden yani aktüel yaşamlarının, sosyal çevrelerinin ve ilişkilerinin olduğu yerden, anneleri tarafından kaçırılmış ve alıkonulmuşturlar." dedi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetlerini yaptıklarını belirten avukat, "Hukuki süreci de sonuna kadar da takip edeceğiz." diye konuştu.