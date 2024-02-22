Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alper Sancaktar, eşi Yeni Antonia Rodriguez Gallegos'un 11 ve 5 yaşlarındaki çocuklarıyla tatile gittiği memleketi Meksika'dan dönmediğini belirtip çocuklarının alıkoyduğunu iddia etti. Savcılığa şikayette bulunan baba Sancaktar, ailesinin kaldığı yerin uyuşturucu kartelleri tarafından mesken tutulduğunu iddia etti.
Turizm firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Alper Sancaktar, 2009'da bir süre Meksika'da kaldığı dönemde, Meksika uyruklu Yeni Antonia Rodriguez Gallegos ile tanıştı.