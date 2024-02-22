Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alper Sancaktar, eşi Yeni Antonia Rodriguez Gallegos'un 11 ve 5 yaşlarındaki çocuklarıyla tatile gittiği memleketi Meksika'dan dönmediğini belirtip çocuklarının alıkoyduğunu iddia etti. Savcılığa şikayette bulunan baba Sancaktar, ailesinin kaldığı yerin uyuşturucu kartelleri tarafından mesken tutulduğunu iddia etti.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 1

Turizm firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Alper Sancaktar, 2009'da bir süre Meksika'da kaldığı dönemde, Meksika uyruklu Yeni Antonia Rodriguez Gallegos ile tanıştı.

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Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 2

2013 yılında ilk çocukları Larissa (11) dünyaya geldi. Çift 2015'te Kuşadası'nda evlenip buraya yerleşti. Çiftin şu an 5 yaşında olan Kuzey adını verdikleri bir çocukları daha oldu.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 3

İddiaya göre, Gallegos, eşi Sancaktar'a çocuklarıyla birlikte Meksika'ya tatile gitmek istediğini söyledi. Alper Sancaktar, eşine 8-30 Ocak tarihleri için gidiş-dönüş uçak bileti aldı.

Ancak Gallegos, geri dönmedi.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 4

Eşi Sancaktar'ı arayan Gallegos, artık dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Sancaktar, avukatı aracılığıyla çocukların iadesi için konuyu yargıya taşıdı.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 5

"SEVMESEYDİM VE GÜVENMESEYDİM ÇOCUKLARIMLA GÖNDERMEZDİM"

Yaşadıklarını anlatan Alper Sancaktar, "Çocuklarım hem Türk hem Meksika vatandaşı. Gayet düzgün, mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşim memleketini, annesini çok özlediğini söyleyince gidiş dönüş bilet aldım. Havaalanından uğurladım. Yanlarına bir miktar döviz ve kredi kartımı da verdim. Meksika'ya varana kadar irtibata geçtik." dedi.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 6

Meksika'ya varınca da her gün eşi ve çocuklarıyla görüntülü ve sesli görüştüğünü dile getiren baba, "21 Ocak'ta bir anda bana Türkiye'ye geri dönmeyeceğini söyledi. Gerekçe sunmadı. Beni her yerden engelledi. Ben eşimi sevmeseydim ve güvenmeseydim 2 çocuğumla Meksika'ya göndermezdim. Hiçbir problemimiz olmadığı için aklıma böyle bir şey yapacağı gelmedi." ifadelerini kullandı.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 7

"ONLAR BENİM HAYATIM"

Yaklaşık 1,5 aydır çocuklarından haber alamadığını söyleyen Sancaktar, "Hiçbir şekilde seslerini duyamıyorum. Hayatımda çocuklarımdan 3 gün bile ayrı kalmadım. Çocuklarımı çok özledim. Endişe ediyorum. Çocuklarım bana aşıktır. Ne kavgamız var, ne de gürültümüz. Çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, çocuklarım olmadan yaşayamam. Onlar benim her şeyim, hayatım." dedi.

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 8

"ÇOCUKLARIMI BANA GERİ GETİR"

Sancaktar, eşinin ve çocuklarının yaşadıkları yerde tehlike olduğunu belirtip şöyle devam etti:

"Amerika sınırındaki Chihuahua kenti. Uyuşturucu kartellerin bulunduğu bir yer."

Eşi çocuklarını alıp Meksika'ya tatile gitti bir daha dönmedi: Türk babanın çocuk mücadelesi - 9

"UMUYORUZ Kİ İADESİ SAĞLANACAKTIR"

Konuyla ilgili şikayette bulunduklarını belirten Alper Sancaktar'ın avukatı, "Uluslararası çocuk kaçırmalarına ilişkin Lahey Sözleşmesi kapsamında, 2 çocuk kaçırıldı. Kanuna aykırı bir şekilde mutat meskenlerinden yani aktüel yaşamlarının, sosyal çevrelerinin ve ilişkilerinin olduğu yerden, anneleri tarafından kaçırılmış ve alıkonulmuşturlar." dedi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetlerini yaptıklarını belirten avukat, "Hukuki süreci de sonuna kadar da takip edeceğiz." diye konuştu.

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