Eşi ve kayınvalidesine sinirlendi, evi ateşe verdi

Bolu’da eşi ve kayınvalidesiyle tartışan K.Ş. isimli kadın, kenidi ve 3 yaşındaki kızı B.E.Ş.’nin bulunduğu evi benzin döküp ateşe verdi. Çevredekiler tarafından alevlerin arasından kurtarılan anne ile kızı, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Eşi ve kayınvalidesine sinirlendi, evi ateşe verdi - 1

Bolu’da eşi ve kayınvalidesiyle tartışıp sinir krizi geçiren bir kadın, içinde bulunduğu evi ateşe verdi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi’ndeki bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. isimli kadın, eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı.

Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın, kızı B.E.Ş. ile yalnız kaldığı sırada eve benzin döküp ateşe verdi.

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Eşi ve kayınvalidesine sinirlendi, evi ateşe verdi - 2

Kısa sürede alevler tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, kadın ve kızını kurtarıp, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Anne ve kıızı hastanede tedavi altına alındı.
Eşi ve kayınvalidesine sinirlendi, evi ateşe verdi - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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