Eşi ve kayınvalidesine sinirlendi, evi ateşe verdi

Bolu’da eşi ve kayınvalidesiyle tartışıp sinir krizi geçiren bir kadın, içinde bulunduğu evi ateşe verdi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi’ndeki bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. isimli kadın, eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı.

Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın, kızı B.E.Ş. ile yalnız kaldığı sırada eve benzin döküp ateşe verdi.