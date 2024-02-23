“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor
Sakarya’da eşinin kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini söyleyip ortadan kaybolan Leyla Demir’den 10 gündür haber alınamıyor. Ekipler kaybolan kadını arama çalışmalarını sürdürürken, şüphe üzerine gözaltına alınan Demir’in eşi S.D., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Sakarya’da eşinin kendisini öldüreceğini söyleyip kaybolan kadını arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi.
Adapazarı ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi’nde yaşayan Leyla Demir, 13 Şubat günü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp eşi S.D’nin kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini ihbar etti.Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı.