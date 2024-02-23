“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor

10 gündür süren aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 47 kişilik ekip katıldı.

Ayrıca iz takip köpekleri, 11 araç, 4 bot ve 1 dronun da kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.