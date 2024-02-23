“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor

Sakarya’da eşinin kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini söyleyip ortadan kaybolan Leyla Demir’den 10 gündür haber alınamıyor. Ekipler kaybolan kadını arama çalışmalarını sürdürürken, şüphe üzerine gözaltına alınan Demir’in eşi S.D., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor - 1

Sakarya’da eşinin kendisini öldüreceğini söyleyip kaybolan kadını arama çalışmaları 10’uncu gününe girdi.

Adapazarı ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi’nde yaşayan Leyla Demir, 13 Şubat günü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp eşi S.D’nin kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini ihbar etti.

Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı.

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“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor - 2

Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Leyla Demir’in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı.

“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor - 3

Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

Arama çalışmaları bu sebeple Sakarya Nehri kıyısında yoğunlaştı.

“Eşim beni öldürecek” ihbarında bulundu, 10 gündür haber alınamıyor - 4

10 gündür süren aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 47 kişilik ekip katıldı.

Ayrıca iz takip köpekleri, 11 araç, 4 bot ve 1 dronun da kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.
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