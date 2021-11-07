Eşine karaciğerini verebilmek için15 kilo verdi

Haberler - İHA 07.11.2021 - 14:38
Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur, eşi Kemal Dur’un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu.
Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi.
Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Emine Dur, “Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik ve donör aramaya başladık. Ablalarımınki uyum sağlamadı. Eşim verici oldu. Eşim diyete girdi zayıfladı. Doktorlar eşime karar verdiler. Bu süreçte çok zorlandım ve hastanede yattım. Doktorlarımız çok ilgilendiler sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.
Nakil olmadan önceki sürece de değinen Emine Dur, “Çok halsizdim, yorgundum, yüzüm falan sararmıştı. 10 kilo kadar verdim bu süreçte. Nakil olalı 3 ay olmadı ama çok iyiyim, ayaktayım çok şükür" diye konuştu.
Dur, "Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum” diyerek sözlerine devam etti.
Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıflayan Kemal Dur, kilo verme süreci hakkında
“Nakil işinin benden olacağını öğrenince doktorlar biraz kilo vermem gerektiğini söylemişlerdi. O sırada diyet, spor, bayağı mücadele ettim. Verdik çok şükür, sağlıklı bir şekilde ameliyatımızı da olduk" diye konuştu.
Duygularını ifade edemeyen Kemal Dur, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben sürekli hastaneye geliyordum ve hastanede kalıyordum. Koridorlarda spor yaptım. Pandemiden dolayı aşağılara inemedik, kalabalığa girmememiz gerekiyordu. Hastanede olsun, evde olsun, her yerde spor yaptım. Spor yapmayı da pek bilmiyordum, televizyonu açtım, oradan da hareketleri öğrendim yaptım. Şu an çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah kimseye bu sıkıntıları yaşatmasın diyelim.”
Emine Dur’un ameliyatını gerçekleştirerek, sağlığına kavuşmasında büyük emekleri olan Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, “Az önce gördüğümüz hastamızın karaciğer rahatsızlığı vardı ve karaciğer yetmezliğine girmişti. Bizim kadavra listemizden organ beklemekteydi. Bu bekleme sürecinde organ bağışı yeterli olmadığı için süre uzadı ve hastamızın genel durumu kötüleşti. Bu sefer canlıdan nakil yapmak için araştırdık. En uygun olarak eşini seçtik" dedi.
Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı organ nakli süreciyle ilgili olarak "Tabii nakil yapabilmek için belirli hesaplamalarımız var. Karaciğerin boyutunun, hem alacak hastaya yetmesi hem de bıraktığımız miktarın da vericinin kendisine yetmesi gerekiyor. Bu hesaplamaları yaptığımızda vericide yağlanma tespit ettik. Belli bir kilo vererek bu yağlanmanın giderilmesinin uygun olacağını düşündük. Eşi de bunu duyar duymaz gece gündüz spor yaparak bizim hedeflediğimiz kiloyu verdi. " şeklinde konuştu.
Daha sonraki değerlendirmelerimizde de ölçümlerimizin uygun olduğuna karar verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Nakil sonrasında yaklaşık 3 ay geçti, sizin de gördüğünüz gibi çiftimiz gayet sağlıklı” şeklinde konuştu.
Daha sonraki değerlendirmelerimizde de ölçümlerimizin uygun olduğuna karar verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Nakil sonrasında yaklaşık 3 ay geçti, sizin de gördüğünüz gibi çiftimiz gayet sağlıklı” şeklinde konuştu.