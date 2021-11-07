Eşine karaciğerini verebilmek için15 kilo verdi

Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur, eşi Kemal Dur’un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu.

Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.