Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması

Mustafa Gök, bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler gönderildi.

Fatma Gök ile 4 yaşındaki oğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Fatma Gök, ambulanstan indirildiği sırada “Eşim kavga ettiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı.” dedi.