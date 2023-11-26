Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması
Aksaray’da eşi Fatma Gök’ü bıçakla yaralayan Mustafa Gök tutuklandı. Gök’ün gözaltı sırasında, kucağında bulunan 7 aylık bebeği ile 4 yaşındaki ağabeyi devlet korumasına alındı.
Aksaray’da eşini bıçaklayan şüphelinin, gözaltına alınırken kucağında bulunan bebek ile 4 yaşındaki ağabeyi devlet korumasına alındı.
Olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi.
Mustafa Gök, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Fatma Gök’ü çocuklarının gözü önünde dövdü.
Fatma Gök, evden gitmek istedi.