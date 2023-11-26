Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması

Aksaray’da eşi Fatma Gök’ü bıçakla yaralayan Mustafa Gök tutuklandı. Gök’ün gözaltı sırasında, kucağında bulunan 7 aylık bebeği ile 4 yaşındaki ağabeyi devlet korumasına alındı.

Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması - 1

Aksaray’da eşini bıçaklayan şüphelinin, gözaltına alınırken kucağında bulunan bebek ile 4 yaşındaki ağabeyi devlet korumasına alındı.

Olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi.

Mustafa Gök, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Fatma Gök’ü çocuklarının gözü önünde dövdü.

Fatma Gök, evden gitmek istedi.

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Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması - 2

Mustafa Gök, bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler gönderildi.

Fatma Gök ile 4 yaşındaki oğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Fatma Gök, ambulanstan indirildiği sırada “Eşim kavga ettiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı.” dedi.
Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması - 3

TUTUKLANDI

Mustafa Gök ise bırakacağı kimse olmadığı için 7 aylık bebeği ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gök, tutuklandı.

Eşini bıçaklayan şüphelinin gözaltına alınırken kucağındaki bebeğe devlet koruması - 4

Öte yandan 7 aylık bebek ile 4 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Fatma Gök ile Mustafa Gök'ün 2 ay önce yine kavga ettiği, 2 çocuğun devlet korumasına alındığı, ailenin talebi üzerine geri verildiği belirtildi.

Fatma Gök’ün daha önce de evi terk ederek kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Fatma Gök ise taburcu edildi.
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