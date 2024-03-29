Eşini çocuğunun gözü önünde katletmişti, oğlunun da dilini ve elini yakmış
İstanbul Bayrampaşa'da Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından çocuğunun gözü önünde 5 el silahla vurularak öldürüldü. Çap hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın, oğlu Y.Ç.'nin dilini ve elini yakarken uyguladığı şiddetin öldürülen anne Meryem Çap tarafından ses kaydına aldığı ortaya çıktı. Bu ses kayıtları da dava dosyasına delil oldu.
OĞLUNUN DA DİLİNİ VE ELİNİ YAKMIŞ
İstanbul Bayrampaşa'da kavga ettiği eşini öldüren sanık Şehmuz Çap hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, müşteki avukatları Hüseyin Ersöz ve Buse Şahin tarafından Meryem Çap'ın çocuğunun uğradığı şiddeti kaydettiği ses kayıtları dosyaya delil olarak sunuldu.
Bu kayıtlarda Şeyhmus Çap'ın oğlunun dilini ve elini yaktığı ortaya çıktı.
Jandarma Kriminal Laboratuar Müdürlüğünce hazırlanan rapordaki yer alan ses kayıt dökümleri iddianamede yer aldı.