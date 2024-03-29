Eşini çocuğunun gözü önünde katletmişti, oğlunun da dilini ve elini yakmış

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Şeyhmus Çap ise eşinin kendisinden ayrılmak istediğini, "Seni istemiyorum senden ayrılmam için bir başkasıyla ilişkim olduğunu söylemem mi gerekiyor bıktım senden" demesiyle kendisini kaybettiğini, önce yere doğru bir iki el ateş ettiğini, sonrasını ise hatırlamadığını, eşinin öldüğünü, olaydan dolayı çok pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

İLK DURUŞMA 3 NİSAN'DA

İddianamede, şüpheli Şeyhmus Çap hakkında "Eşine karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın ilk duruşması, 3 Nisan tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ailesinin rızası olmamasına rağmen Meyrem Çap eşi Şeyhmus Çap ile 2008'de evlendi. Bu evliliklerinden 2011 ylında bir oğulları oldu. Severek başlayan evlilik, zamanla şiddetli geçimsizliğe döndü. Meryem Çap kocasından fiziksel ve psikolojik şiddet gördü. İddiaya göre, kocası Meryem'i satırla sokakta kovaladı, defalarca boğmaya teşebbüs etti. Şeyhmus Çap çocuğuna da aynı şekilde şiddet uyguladı. Şeyhmus Çap'ın çocuğuna uyguladığı şiddeti Meryem ses kaydına aldı. Meryem Çap çaresizlikten kadın sığınma evine de müracaat etti, iki kez de boşanma davası açtı. Ailesine sığınan Meryem bir süre sonra aldığı tehditler sebebiyle tekrar evine döndü.

CİNAYET İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Cinayet ise 22 Ağustos 2023 tarihinde Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette silah sıkıldığı ve bir çocuğun pencerede ağlarken görüldüğü ihbarıyla ortaya çıktı. Olay yerine giden polis, Meryem Çap'ı duvara dayalı halde yaralı olarak buldu. Meryem Çap kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırmada, Meryem Çap ile Şeyhmus Çap arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma sonrasında Şeyhmus Çap'ın silahla eşini 5 kez kurşunlayarak yaralayıp olay yerinden kaçtığını tespit etti. Şeyhmus Çap 25 Ağustos'ta Esenler'de yakalandı, daha sonra da tutuklandı.