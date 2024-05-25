Eşini katletti, müebbeti duyunca intihar etti
Bursa'da uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra eşi Burcu Ayda'yı 4 çocuğunun gözleri önünde öldürüp tutuklanan Mustafa Ali Ayda intihat etti. Ayda'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp intihar ettiği ortaya çıktı.
Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1'inci Oylat Sokak'taki apartmanın 5'inci katında geçen aralık ayında hakkındaki iki aylık uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın yaşadığı eve geldi.