Eşini öldürüp yol kenarına bıraktı! Katil kocaya indirimli ceza (Gülten Ataklı cinayeti)

Olay, 1 Ağustos 2023 tarihinde Çorum’un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten Ataklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.