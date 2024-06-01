Eşini öldürüp yol kenarına bıraktı! Katil kocaya indirimli ceza (Gülten Ataklı cinayeti)
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Gülten Ataklı'nın katil zanlısı boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı'ya 24 yıl hapis cezası verildi. Ataklı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyordu. Gülten Ataklı'nın ailesi, karara tepki gösterdi.
Olay, 1 Ağustos 2023 tarihinde Çorum’un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz şekilde yattığını gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten Ataklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.