Eşinin öldürdüğü Ezgi'nin annesi: Katilin yakalanması için yaşıyorum
İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'i (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 513 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin (60), "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kızımın katilinin son nefesime kadar peşinde olacağım ve yakalanması için yaşıyorum. Öfkeliyim, öfkem dağlardan büyük" dedi.
İzmir'in Konak ilçesinde Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in çalıştığı iş yerine geldi. Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.