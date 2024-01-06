Eşinin öldürdüğü Ezgi'nin annesi: Katilin yakalanması için yaşıyorum

"KORKUYORUM; KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Kendilerinin de sürekli korku içinde olduklarını söyleyen Zerkin, "Korkuyorum; bu adamın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Nerede ve ne zaman karşımıza çıkacağı da belli değil. Çıktığı zaman da kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlardan korkacaksın. Hepimiz bu konuda tehdit altındayız. Ben aylarca evime gelemedim. Evimde yasımı yaşayamadım" dedi.