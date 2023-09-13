Eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru kaçırdı
Samsun'da bir kişi, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru silah zoruyla kaçırdı. Polisin müdahalesiyle doktor kurtarıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı’ndaki ek binasında görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem’in aracına, hastaneye yakın bir noktada G.E. bindi. Burada taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından G.E., silahını doğrultup, Erdem’den aracı, Samsun-Ankara karayoluna sürmesini istedi.