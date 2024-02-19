Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı

İstanbul’da eski eşini 23 kurşunla yaralayan firari Özkan Ö., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak çocuklarıyla görüşünce yakalandı. Canlı yayın esnasında kameraya yansıyan görüntüden yola çıkan polis, Özkan Ö.’yü Kemerburgaz’da bir kulübede gözaltına aldı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan adam, tutuklandı.

Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 1

İstanbul’da eski eşini 23 kurşunla yaralayan firari saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı.

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Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 2

Bir otel resepsiyonunda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Ö., 8 yıl önce Özkan Ö.’den boşandı. Özkan Ö., boşanmanın ardından çocuklarıyla birlikte yaşayan kadını defalarca tehdit etti, dövdü.

Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı.
Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 3

23 KURŞUNLA YARALADI

Süreç bu şekilde devam ederken; genç kadın, yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Özkan Ö. ile karşılaştı.

Geçen yıl temmuz ayında yaşanan olayda, ikili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Ö. silahını çıkartıp Neslihan Ö.’ye kurşun yağdırdı.

Vücuduna 23 kurşun isabet ettiği öğrenilen Neslihan Ö., yaklaşık 36 saat ameliyatta kaldı. Vücudundan 21 kurşun çıkartılan genç kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 4

CANLI YAYINDA ÇOCUKLARIYLA KONUŞTU, YERİ BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Özkan Ö. olduğunu tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı.

Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde saklandığı belirlenen Özkan Ö.’yü yakalama çalışmaları sürerken, Özkan Ö. geçen Kasım ayında sosyal medya üzerinden çocukları E.Ö. ve T.Ö. ile canlı yayında görüşme yaptı.
Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 5

Polis, seyir halindeyken görüşme yapan Özkan Ö.’nün Kemerburgaz-Göktürk yolunda olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, canlı yayın üzerinden Özkan Ö.’nün yeşillik bir alanda kulübede saklandığını belirledi.
Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 6

Hazırlıklarını tamamlayan polis, Özkan Ö.’yü olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde yakaladı.

Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı - 7

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özkan Ö. çıkartıldığı mahkemede kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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