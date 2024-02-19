Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı
İstanbul’da eski eşini 23 kurşunla yaralayan firari Özkan Ö., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak çocuklarıyla görüşünce yakalandı. Canlı yayın esnasında kameraya yansıyan görüntüden yola çıkan polis, Özkan Ö.’yü Kemerburgaz’da bir kulübede gözaltına aldı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan adam, tutuklandı.
İstanbul’da eski eşini 23 kurşunla yaralayan firari saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı.