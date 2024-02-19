Eski eşini 23 yerinden vurdu, sosyal medyada canlı yayın yapınca yakalandı

Bir otel resepsiyonunda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Ö., 8 yıl önce Özkan Ö.’den boşandı. Özkan Ö., boşanmanın ardından çocuklarıyla birlikte yaşayan kadını defalarca tehdit etti, dövdü.

Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı.