Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen bir kişi, eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını makasla kesti. Kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Saldırgan, kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.

Haberler - DHA 26.11.2021 - 13:35 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 13:41

Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 1

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı.

Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 2

DÖVDÜ, SAÇLARINI MAKASLA KESTİ

Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti.

Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 3

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu.

Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 4

Olay yerine gelen polis, Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.

Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 5

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.

Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 6
Eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını kesti - 7

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