Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı

ESKİ BAKAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüz de yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor." dedi.

Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda olduğunu ve bu çerçevede de savunmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren avukat, "İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada. Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz." dedi.