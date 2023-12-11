Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 71 yaşındaki Pakize Özer'e aracıyla çaptı. Özer, ağır yaralanırken gözaltına alınan hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alınan Musaeed Hussein serbest bırakıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlunun İstanbul'da trafik kazası yaptığı ortaya çıktı.
Olay, dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.