Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 71 yaşındaki Pakize Özer'e aracıyla çaptı. Özer, ağır yaralanırken gözaltına alınan hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alınan Musaeed Hussein serbest bırakıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 1

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlunun İstanbul'da trafik kazası yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 2

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer kafasını kaldırıma çarptı.

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 4

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alındı. Aracın yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in de olduğu belirtildi.

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 5

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Husseyin, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Musaeed Hussein hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Hussein serbest bırakıldı. 

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 6

ESKİ BAKAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüz de yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor." dedi.

Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda olduğunu ve bu çerçevede de savunmalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren avukat, "İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada. Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz." dedi.

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı - 7

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Özer ve beraberindeki bir kişiye Musaeed Hussein'in kullandığı otomobilin aynasıyla çarptığı ve Özer'in düşerek kafasını çarptığı görülüyor.

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