Eski Yugoslavya göçmeni atalarının mesleğini nesillerdir yaşatıyorlar

Türkiye'ye geldiklerinde dedesi ve Sefer İleri'nin fidancılığa yöneldiğini, diğer kardeşin ise yemeni, çarık ve mest üretimine devam ettiğini belirten İleri, şöyle konuştu:

"Babam o zaman dedemlerin fidancılık işini beğenmediği için okula başlamadan ayakkabı imalathanesine girip, askere gideceği güne kadar amcasının yanında çalışmış. Askerden sonra da kendi imalathanesini kurmuş. Babam 58 yıl bu işle uğraştıktan sonra geçen yıl vefat etti. Babama mesleği öğreten en küçük kardeşleri Enver İleri ise 79 yaşında, İnegöl'de kendine ait bir atölyesi var ve ısmarlama ayakkabılar yapıyor."