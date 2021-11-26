Eski Yugoslavya göçmeni atalarının mesleğini nesillerdir yaşatıyorlar

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 12:32 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 12:35
Bursa'da Recai, Sezai ve Hakan İleri kardeşler ata mesleği çarık ve mest üretimini ilk günkü gibi devam ettiriyor.
Ayakkabılar, Bursa'nın yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar gibi çevre illere toptan satılıyor.
Arnavut asıllı ailesinin ayakkabıcılık öyküsünü anlatan Hakan İleri, dedesi Zumber İleri'nin, kardeşleri Sefer ve Enver İleri ile 1955'te o dönem Yugoslavya sınırlarında yer alan Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten İnegöl'e göç ettiğini söyledi.
Türkiye'ye geldiklerinde dedesi ve Sefer İleri'nin fidancılığa yöneldiğini, diğer kardeşin ise yemeni, çarık ve mest üretimine devam ettiğini belirten İleri, şöyle konuştu:
"Babam o zaman dedemlerin fidancılık işini beğenmediği için okula başlamadan ayakkabı imalathanesine girip, askere gideceği güne kadar amcasının yanında çalışmış. Askerden sonra da kendi imalathanesini kurmuş. Babam 58 yıl bu işle uğraştıktan sonra geçen yıl vefat etti. Babama mesleği öğreten en küçük kardeşleri Enver İleri ise 79 yaşında, İnegöl'de kendine ait bir atölyesi var ve ısmarlama ayakkabılar yapıyor."
İleri, ağabeyleriyle üretime devam ettiklerini ancak 20-30 yıl önce kullanılan kaliteli malzemeleri bulamadıklarını dile getirdi.
Tamamen deriden, el işçiliğiyle orijinal ayakkabılar ürettiklerine dikkati çeken İleri, "Bizden sonra gelecek olan neslin yani hiç kimsenin bu işe gireceğini düşünmüyorum. Çünkü her geçen gün farklı sıkıntılar çekmeye başlıyoruz. Mesela 'sayacı' dediğimiz meslek grubu, yani ayakkabının terzisi, İnegöl'de sadece bir ustamız var, bir de Bursa'da var. O abiler de 50-55 yaşlarında. Çırak, kalfa sıkıntısı bizde olduğu gibi onlarda da var" dedi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye göç eden ailenin mesleğini geleceğe taşımaya çalıştıklarını kaydeden ortanca kardeş Sezai İleri, "Babam bize de ayakkabıcılığı öğretti. Allah razı olsun bize bir meslek kazandırdı" ifadelerini kullandı.
Çıraklıktan yetiştiklerini anlatan İleri, şöyle devam etti:
"Tek bilmediğimiz bir şey kaldı, sayacılık. O da dikiş demek. Onu da öğrendikten sonra tam ayakkabıcı olarak çıkarız inşallah. Öncelikle bizim bölgemiz burası. Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi yerlere ürün veriyoruz. İstanbul'a, yurt dışında İsrail, Filistin, Irak gibi ülkelere gönderdiğimiz de oldu. Bu sene ihracat yapmadık. Potansiyel olarak azız. Çırak yok, yetişmiyor. İsteriz ki çıraklar yetişsin, gelsin esnaflığı öğrensin."