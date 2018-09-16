Eskişehir'de gökyüzü renklendi

Gösterinin ilk gününün başarılı tamamlandığını dile getiren Öztürk, şunları belirtti:

"Dün harikaydı. Hava sabah biraz kapalıydı. Biliyorsunuz Türkiye’de de insanlar güneş insanıdır. Güneş görmeyince hava kapalı deyip vazgeçebilirlerdi ama kimse buraya gelmekten vazgeçmedi. Muazzam bir kalabalık var. Bugün de kalabalık var. Çok şükür hiçbir sıkıntı olmadı. Program harfi harfine devam etti. Tabii dakik olmak zorundayız. Havacıyız ve zor bir program. Çünkü biliyorsunuz bir sürü uçak uçuyor. Bunları emniyetli bir şekilde kaldırmamız, indirmemiz lazım. Yaklaşık 100 kişi çalışıyor bu programda. Herkes görevini çok iyi yaptı."