Eşyaları yola atıp, kurusıkıyla ateş açtı: Eve giren 3 polisi yaraladı
Burdur'da evdeki eşyaları yola atıp, kurusıkı tabancayla rastgele ateş açan A.D. (45), kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaraladı. Bir polisin ise biber gazından etkilendiği olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.D. güçlükle etkisiz hale getirildi.
Burdur'da Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan A.D., saat 11.00 sıralarında evin balkonuna çıkarak eline geçirdiği eşyaları yola atmaya başladı.