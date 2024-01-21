Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi gündemde. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Peki ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. En son gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.