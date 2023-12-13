EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE GELİŞMELER: Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Ödenecek primlere devlet desteği verilecek. Teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman gelecek?
Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. İşte, ev hanımlarına emeklilik konusunda gelişmeler...